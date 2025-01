HORARIO Y DÓNDE VER LA SEMIFINAL DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA ENTRE ATHLETIC Y BARCELONA

Athletic vs. FC Barcelona

La Semifinal de la Supercopa de España se celebrará el miércoles 8 de enero en el King Abdullah Sports City a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos será a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.