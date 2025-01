Partidos hoy domingo 5 de enero | Mexicanos juegan en Europa y NFL

Se vive el primer fin de semana del año y con él también la actividad del mejor futbol del planeta, el de Europa, donde tendrán actividad varios jugadores mexicanos en sus respectivos clubes del Viejo Continente.

En la Premier League inglesa, Raúl Jiménez, que viene de marcar en su último partido, y el Fulham se enfrentarán en casa ante al Ipswich.

Por su parte, en la Serie A de Italia,el defensor Johan Vásquez y el Genoa visitarán al Lecce.

En la Liga de Grecia, el AEK Atenas, donde milita Orbelín Pineda, que seuna como refuerzo de Chivas, irá al estadio del Volos.

También se juega la última semana de la NFL, donde destacan partidos como el Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons y el Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos.

HORARIO Y DÓNDE VER FUTBOL DE EUROPA Y NFL

Fulham vs. Ipswich

Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en Estados Unidos.

Lecce vs. Genoa

Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en Estados Unidos.

Volos vs. AEK

Horario: A las 9:00 am de la Ciudad de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en Estados Unidos.

NFL

Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons

Horario: A las 12:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 am del Pacífico en Estados Unidos.

Donde ver en México: En Canal 5 y ViX.

Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos

Horario: A las 3:00 pm de la Ciudad de México y a las 4:00 pm del Este, 3:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Donde ver en México: En Canal 5