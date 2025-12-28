    Real Madrid

    Destapan caso de acoso laboral contra nutricionista en el Real Madrid

    La exempleada se guardó nada del trato que recibió en la 'casa blanca'.

    Por:Juan Regis
    ¡Insólito! Caso de acoso sacude las entrañas del Real Madrid

    A días del final del 2025, el Real Madrid ha dado de qué hablar y no precisamente por la salida a préstamo de Endrick o los berrinches de Vinícius Jr., sino por un caso de acoso laboral.

    La fisioterapeuta, osteópata y experta en nutrición, Itziar González, ha denunciado al club de la capital española por el maltrato psicológico que sufrió durante su estancia en la 'casa blanca'.

    En entrevista para Radio Euskadi, González relata que sus compañeros de profesión dentro del club le hicieron la vida imposible y amenazaron con fabricar mentiras para que la directiva diera por concluida su relación laboral.

    "El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche.

    "No me presentan, no me saludan, no me hablan. Nunca se reúnen conmigo, a pesar de que se lo pido en repetidas ocasiones; no me contestan los correos electrónicos ni los mensajes.

    "'Hay que seguir igual, no cambies nada o te echamos. Con esto llevamos 15 Champions' , es una frase muy recurrente allí", detalla.

    Itziar González aclara que la denuncia contra el club no es para asegurar su futuro financiero, sino su recibir una compensación moral: "En la denuncia yo no pido dinero, yo pido que me pidan perdón. No quiero otra cosa", sentencia.

    Real MadridLaLiga

