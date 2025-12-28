Real Madrid Destapan caso de acoso laboral contra nutricionista en el Real Madrid La exempleada se guardó nada del trato que recibió en la 'casa blanca'.

Video ¡Insólito! Caso de acoso sacude las entrañas del Real Madrid

La fisioterapeuta, osteópata y experta en nutrición, Itziar González, ha denunciado al club de la capital española por el maltrato psicológico que sufrió durante su estancia en la 'casa blanca'.

En entrevista para Radio Euskadi, González relata que sus compañeros de profesión dentro del club le hicieron la vida imposible y amenazaron con fabricar mentiras para que la directiva diera por concluida su relación laboral.

"El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche.

"No me presentan, no me saludan, no me hablan. Nunca se reúnen conmigo, a pesar de que se lo pido en repetidas ocasiones; no me contestan los correos electrónicos ni los mensajes.

"'Hay que seguir igual, no cambies nada o te echamos. Con esto llevamos 15 Champions' , es una frase muy recurrente allí", detalla.