    LaLiga

    Barcelona vs. Oviedo EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga

    El cuadro culé aprovechó los errores del Real Oviedo para golear y retomar el liderato en España.

    Por:Antonio Quiroga
    
    Video ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez

    Tremendo golazo de Lamine Yamal en el Barcelona 3-0 Real Oviedo de la Jornada 21 de LaLiga de España, donde el cuadro blaugrana recuperó el liderato.

    El Real Madrid, con su triunfo ante Villarreal, 'asaltó' la cima de la tabla con 51 puntos, pero el triunfo de los culers los sitúa ahora con 52, uno más que su acérrimo rival.

    El equipo comandado por Guillermo Almada aguantó el 0-0 durante todo el primer tiempo, pero después cometieron errores infantiles que provocaron los gloes del Barça.

    El 1-0 llegó de los pies de Dani Olmo con tiro cruzado, esto después de una presión alta de los jugadores blaugranas en un saque de meta que descontroló a la defensa del Real Oviedo.

    El 2-0 fue obra de Raphinha, quien robó balón tras un retroceso débil de un zaguero a su portero, y el brasileño picó el balón para un gran gol en el Camp Nou.

    La cereza en el pastel fue el gol de tijera de Lamine Yamal, a pase de tres dedos de Olmo, para levantar a todos los fans presentes en el estadio y certificar el 3-0 final.

    PARTIDOS DE JORNADA 21 DE LALIGA


    Esta es la cartelera de partidos de este fin de semana en España.

    • Levante 3-2 Elche
    • Rayo Vallecano 1-3 Osasuna
    • Valencia 3-2 Espanyol
    • Sevilla 2-1 Athletic
    • Villarreal 0-2 Real Madrid
    • Atlético de Madrid 3-0 Mallorca
    • Real Sociedad vs. Celta de Vigo
    • Alavés vs. Betis
    • Girona vs. Getafe.
    LaLigaFC BarcelonaReal Oviedo

