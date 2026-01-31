la liga EN VIVO | Elche vs. Barcelona - LaLiga: ¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Ferrán Torres! Sigue todas las incidencias de este partido por la Jornada 22 de la competición ibérica, con el líder en acción.

Video ¡Barcelona gana el primer título del 2026 a costa del Real Madrid!

El partido Elche vs. Barcelona representa uno de los partidos más atractivos de la Jornada 22 dentro de LaLiga en España y que pone en acción al líder de la competencia.

El conjunto Ilicitanos ha batallado en la presente campaña, aunque de momento, luce sólida para mantener la categoría en LaLiga, el que es, al menos en el papel, su objetivo principal para esta campaña.

Por su parte, la escuadra blaugrana llega motivada en su visita a Alicante, sobre todo después de conseguir su pase a los Octavos de Final de forma dramática en la UEFA Champions League.

Eso sí, el Barcelona no puede darse el lujo de dejar ir más puntos si quiere conservar el liderato dentro de LaLiga en España.

ACCIONES EN VIVO DEL PARTIDO ELCHE VS. BARCELONA DE LALIGA

¡Inicia el partido Elche vs. Barcelona! El Martínez Valero vibra



00' Ya rueda la pelota en este partido de LaLiga en España.

¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Lamine Yamal!



06' El astro juvenil abre el marcdor y silencia el Martínez Valero.

¡Gol del Elche! ¡Gol de Álvaro Rodríguez!



29' Descolgada de Rodríguez Muñoz que sorprende a la zaga blaugrana para igualar el partido.

¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Ferrán Torres!



40' El 'Tiburón' aparece en el área para empujar la pelota frente al marco y devolver la ventaja para su equipo.

¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Rashford!



72' Marcus Rashford aprovecha facilidades, se abe espacio y el marcador se extiende para los catalanes.

