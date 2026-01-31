    la liga

    EN VIVO | Elche vs. Barcelona - LaLiga: ¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Ferrán Torres!

    Sigue todas las incidencias de este partido por la Jornada 22 de la competición ibérica, con el líder en acción.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Barcelona gana el primer título del 2026 a costa del Real Madrid!

    El partido Elche vs. Barcelona representa uno de los partidos más atractivos de la Jornada 22 dentro de LaLiga en España y que pone en acción al líder de la competencia.

    El conjunto Ilicitanos ha batallado en la presente campaña, aunque de momento, luce sólida para mantener la categoría en LaLiga, el que es, al menos en el papel, su objetivo principal para esta campaña.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, la escuadra blaugrana llega motivada en su visita a Alicante, sobre todo después de conseguir su pase a los Octavos de Final de forma dramática en la UEFA Champions League.

    Eso sí, el Barcelona no puede darse el lujo de dejar ir más puntos si quiere conservar el liderato dentro de LaLiga en España.

    Relacionado

    Enzo Alves, hijo de Marcelo, firma primer contrato profesional con Real Madrid
    1 mins

    Enzo Alves, hijo de Marcelo, firma primer contrato profesional con Real Madrid

    La Liga
    Fichan a hijo de leyenda del Real Madrid y así reaccionó Vinícius
    1:18

    Fichan a hijo de leyenda del Real Madrid y así reaccionó Vinícius

    La Liga
    El Camp Nou se inunda en pleno partido y las redes explotan
    1:15

    El Camp Nou se inunda en pleno partido y las redes explotan

    La Liga
    El Camp Nou se inunda tras partido del Barcelona y las redes sociales explotan
    1 mins

    El Camp Nou se inunda tras partido del Barcelona y las redes sociales explotan

    La Liga
    ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez
    1:17

    ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez

    La Liga
    Brutal golazo de Lamine Yamal a lo Hugo Sánchez
    2:21

    Brutal golazo de Lamine Yamal a lo Hugo Sánchez

    La Liga
    Barcelona vs. Oviedo EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga
    1 mins

    Barcelona vs. Oviedo EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga

    La Liga
    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador
    1 mins

    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador

    La Liga
    Guido Rodríguez está muy cerca de dejar la Premier League y jugar en LaLiga
    1 mins

    Guido Rodríguez está muy cerca de dejar la Premier League y jugar en LaLiga

    La Liga
    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026
    2 mins

    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026

    La Liga

    ACCIONES EN VIVO DEL PARTIDO ELCHE VS. BARCELONA DE LALIGA

    ¡Inicia el partido Elche vs. Barcelona! El Martínez Valero vibra


    00' Ya rueda la pelota en este partido de LaLiga en España.

    ¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Lamine Yamal!


    06' El astro juvenil abre el marcdor y silencia el Martínez Valero.

    ¡Gol del Elche! ¡Gol de Álvaro Rodríguez!


    29' Descolgada de Rodríguez Muñoz que sorprende a la zaga blaugrana para igualar el partido.

    ¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Ferrán Torres!


    40' El 'Tiburón' aparece en el área para empujar la pelota frente al marco y devolver la ventaja para su equipo.

    ¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Rashford!


    72' Marcus Rashford aprovecha facilidades, se abe espacio y el marcador se extiende para los catalanes.

    PARTIDOS DE LA JORNADA 22 DE LALIGA EN ESPAÑA

    • Espanyol 1-2 Alavés
    • Real Oviedo 1-0 Girona
    • Osasuna 2-2 Villarreal
    • Levante 0-0 Atlético de Madrid
    • Elche vs. Barcelona
    • Real Madrid vs. Rayo VAllecno
    • Real Betis vs. Valencia
    • Getafe vs. Celta de Vigo
    • Athletic vs. Real Sociedad
    • Mallorca vs. Sevilla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX