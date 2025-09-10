En las últimas semanas, tanto Nicki Nicole como Lamine Yamal han dejado entrever que salen juntos en una relación que va de menos a más y que lo han ido revelado a través de sus redes sociales.

A ambos personajes se les vio juntos en Mónaco en agosto pasado y ahora fue la cantante argentina la que dio de qué hablar tras dar unas declaraciones este miércoles luego de su asistencia a una presentación de una línea de ropa en Barcelona.

Incluso, la supuesta relación comenzó a tomar tintes turbios cuando el padre de Lamine Yamal opinó respecto a la cantante argentina y la ‘ninguneó’, pues no sabía de quién se trataba y prefirió no inmiscuirse en aspectos personales del futbolista del Barcelona.

Fue el jugador del conjunto catalán quien destapó las primeras pistas sobre una relación amorosa, pues reveló una fotografía en sus redes sociales durante el cumpleaños de Nicki Nicole donde se les vio muy cariñosos.

“Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona. La verdad que con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos. Muy feliz. Muy enamorada y muy feliz”, respondió Nicky Nicole a los cuestionamientos de la prensa, que insistente, le preguntó de forma directa sobre Lamine Yamal.

“Obvio, es la ciudad del amor, hay muchas palabras en catalán que me encantan. Tengo que aprender. Sé, por Rosalía, aprendí la palabra t’estimo (te quiero), si no me equivoco, así que nada, estaré viendo algunas clases.

“T’estimo, también, me enseñó (Lamine Yamal)”, además de que respondió afirmativamente sobre si el jugador le da esa sinceridad y disfrute que otorga el amor, por lo que todo indica la relación va viento en popa.