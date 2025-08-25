    Barcelona

    Así 'confirmó' Lamine Yamal su relación amorosa con Nicki Nicole

    El futbolista del Barcelona festejó el cumpleaños número 25 de la cantante argentina.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Lamine Yamal y Nicki Nicole 'confirman' noviazgo ¡con cariñosa foto!

    Parece que la relación entre el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina, Nicki Nicole, se ha formalizado y lo han hecho saber a sus seguidores.

    En pleno cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, Lamine subió una foto a una historia de Instagram donde se le se muy cariñoso con la artista con la mano sobre su cintura.

    PUBLICIDAD

    En la foto también se ve un pastel, globos y un gran ramo de flores rosas y rojas que el jugador del Barcelona le habría regalado a la cantante.

    Lamine Yamal y Nicki Nicole han estado saliendo durante las últimas semanas desde la polémica fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista español a mediados de julio.

    La argentina ha sido vista en el estadio con la playera del Barcelona y el dorsal de Lamine, mientras que el futbolista fue captado con una imagen de la artista como fondo de pantalla de su celular.

    La semana pasada ambos fueron vistos en Mónaco, aprovechando que Lamine tenía un par de días de descanso con el club blaugrana.

    Esa escapada aumentó los rumores de que ambos estaban iniciando una relación amorosa, incluso la prensa europea cuestionó al papá del futbolista al respecto, sin embargo, Mounir Nasraoui ninguneó a Nicki Nicole asegurando que no la conoce en persona, ni como cantante.

    Video Padre de Lamine ningunea a Nicki Nicole: “No sé quién es la pobre chica”

    Más sobre Barcelona

    1 min
    Barcelona vence a Levante con autogol incluido en un partido dramático

    Barcelona vence a Levante con autogol incluido en un partido dramático

    1 min
    Barcelona inicia con triunfo y polémicas la defensa de su título en LaLiga

    Barcelona inicia con triunfo y polémicas la defensa de su título en LaLiga

    1 min
    Real Madrid se opone a partido entre Villarreal vs. Barcelona en Miami

    Real Madrid se opone a partido entre Villarreal vs. Barcelona en Miami

    1 min
    Barcelona y Villarreal tienen luz verde para jugar en Miami esta temporada

    Barcelona y Villarreal tienen luz verde para jugar en Miami esta temporada

    1 min
    Iñigo Martínez dejará el Barcelona y se unirá al Al-Nassar de Cristiano Ronaldo

    Iñigo Martínez dejará el Barcelona y se unirá al Al-Nassar de Cristiano Ronaldo

    Relacionados:
    BarcelonaLamine YamalLaLigaFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD