Así 'confirmó' Lamine Yamal su relación amorosa con Nicki Nicole

Parece que la relación entre el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina, Nicki Nicole, se ha formalizado y lo han hecho saber a sus seguidores.

En pleno cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, Lamine subió una foto a una historia de Instagram donde se le se muy cariñoso con la artista con la mano sobre su cintura.

En la foto también se ve un pastel, globos y un gran ramo de flores rosas y rojas que el jugador del Barcelona le habría regalado a la cantante.

Lamine Yamal y Nicki Nicole han estado saliendo durante las últimas semanas desde la polémica fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista español a mediados de julio.

La argentina ha sido vista en el estadio con la playera del Barcelona y el dorsal de Lamine, mientras que el futbolista fue captado con una imagen de la artista como fondo de pantalla de su celular.

La semana pasada ambos fueron vistos en Mónaco, aprovechando que Lamine tenía un par de días de descanso con el club blaugrana.

Esa escapada aumentó los rumores de que ambos estaban iniciando una relación amorosa, incluso la prensa europea cuestionó al papá del futbolista al respecto, sin embargo, Mounir Nasraoui ninguneó a Nicki Nicole asegurando que no la conoce en persona, ni como cantante.