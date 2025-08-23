Video Padre de Lamine ningunea a Nicki Nicole: “No sé quién es la pobre chica”

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ninguneó a Nicki Nicole luego de que le preguntaran si su hijo tiene una relación amorosa con la cantante argentina.

El futbolista del Barcelona fue visto el fin de semana pasado en Mónaco con Nicki Nicole, hecho que aumentó los rumores de que ambos son más que amigos.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado al respecto, Nasraoui negó contundentemente conocer a la artista argentina de 24 años pese a que asistió a la polémica fiesta de su hijo el pasado mes de julio para celebrar su cumpleaños número 18.

“No sé quién es, no sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo, la verdad no lo sé porque no me meto en esa faceta, me metería si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida. Yo no sé ni quién es ni la Nicole esta ni me interesa la pobre chica”, declaró para Europa Press.

Además, Nasraoui pidió privacidad para Lamine Yamal: “Un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

El padre del jugador del Barcelona aseguró que no conoce a Nicki Nicole porque no consume música en español.

“Yo escucho música urbana de Estados Unidos, yo no escucho música de aquí. ¿Qué es Bizarrap? ¿Esto qué es?”, expresó.

Lamine Yamal y Nicki Nicole han estado saliendo desde la fiesta del futbolista, incluso la cantante argentina ha sido vista en el estadio con la playera del Barcelona y el dorsal de Lamine.

Mientras que el jugador español fue captado con la imagen de Nicki Nicole como fondo de pantalla de su celular.