    Real Madrid

    Mastantuono se rinde a Messi en su presentación con el Real Madrid

    El nuevo refuerzo del club merengue también confesó que Luis Enrique lo llamó para ver si podía ficharlo al PSG.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Mastantuono se presenta con Real Madrid dejando claro que Messi "es el mejor"

    El argentino Franco Mastantuono, que fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid, eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el equiupo español como Kylian Mbappé o Vinícius Jr.

    Mastantuono eligió el cojunto merengue entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo.

    " El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.

    Además, el joven crak argentino confirmó que recibió una llamada del técnico español Luis Enrique Martínez para fichar por el París Saint-Germain antes de concretar su llegada al equipo madridista.

    "Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", aseguró en rueda de prensa.


    Real MadridFranco MastantuonoLionel MessiParis Saint-Germain

