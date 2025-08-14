Real Madrid presenta su nueva estrella y dice estar "cumpliendo un sueño”

El argentino Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid, firmando un contrato por seis temporadas y recibiendo la camiseta con el número 30.

Con apenas 18 años, aseguró que se va “a dejar la vida” por la camiseta blanca y que será “ un hincha dentro de la cancha”, al cumplir el “sueño” de su vida.

“ Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo”, expresó sin leer ningún discurso, improvisando tras escuchar las palabras de bienvenida del presidente Florentino Pérez.

“Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz”, añadió.

Mastantuono destacó los “valores” inculcados por su familia como base de su llegada al Real Madrid. “Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo”, señaló.

El joven mediocampista cerró con un mensaje al madridismo: “Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”.