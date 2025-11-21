Video ¡Ojo a lo que dijo Hansi Flick sobre entrenar a Messi en el Barcelona!

Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, no pudo esquivar entrar al coqueteó entre el Barcelona y Lione Messi de los últimos días. Que sí el astro argentino visita el Camp Nou, que si le van a levantar una estatua, que si regresa a jugar al club catalán.

Lo cierto es que al entrenador alemán le preguntaron si le gustaría entrenar al capitán de la selección argentina, actualmente en el Inter Miami de la MLS, y respondió lo mejor que pudo.

"¿Por qué no? Messi encajaría en cualquier equipo. Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Disfruté de verle jugar al futbol. Es increíble lo que ha hecho", explicó.

Pero pragmático como es, Flick no perdió tampoco un detalle de vista sobre el tiempo que le queda a él en la entidad catalana y el tiempo de contrato que le resta a Leo en el club de Florida.

"Su contrato acaba en 2028 y el mío en 2027, esa no es una pregunta para mi", aseguró.

Lo cierto es que en los días recientes, la charla mediática y en redes sociales sobre un posible regreso del 10 de la albiceleste se mantiene por los comentarios que ha hecho en redes sociales y a la prensa, tras visitar el Nou Camp.

“ Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió el argentino en Instagram hace unos días y mostró imágenes suyas en el estadio.

" Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", agregó Messi en mensaje que acompañó con dos corazones azulgranas.