Lunin: “Quiero competir con Courtois en el Real Madrid”

Andriy Lunin, portero ucraniano que pertenece al Real Madrid, pero que está cecido en el Oviedo, aseguró que su objetivo es volver al conjunto merengue para competir con Thibaut Courtois en la portería blanca.

“Claro que me gustaría volver al Madrid y competir en el Real Madrid por el número 1. Pero ya veremos un poco más tarde qué considera el míster y qué va a pasar con esta situación de la cuarentena, que espero que todo salga bien.

“Claro que me veo como portero del Real Madrid. Si no lo veo no hay ninguna sensatez en venir al Madrid. No tendría sensatez venir a este club. Lo veo, hago todo lo posible por alcanzar este objetivo. Cuándo, no lo sé. Y cuando llegue este momento estoy convencido de que será uno de los mejores momentos de mi vida, incluso el mejor”, externó Lunin en la revista Madridista Real.



Lunin, de 21 años y que ha sido cedido al Leganés y Valladolid antes del Oviedo, elogió las condiciones de Courtois e indicó que tiene características similares.

“Thibaut tiene nivel. Está clarísimo. Sin buenas cualidades no jugaría en el Real Madrid. Me gustan muchas cosas de él. Pero por ejemplo, una es que tiene altura, casi dos metros. Un poco parecido a mi, aunque un poco más. Y me gusta cómo lo usa, ¿sabes? Con balones rasos. En resumen, para no explicarte mucho, me gusta cómo usa su altura en la portería”, explicó.

El arquero ucraniano contó cómo se dio su fichaje con el Real Madrid en verano del 2018.

“Primero es lo que me dijo el director del club, el director de mi club en Ucrania, que me dijo que el Real Madrid estaba interesado en mi y quería ficharme. Cuando lo escuché…sentí sensaciones distintas. Estaba feliz y un poco preocupado porque es un gran nivel, ¿sabes?, pero es un sueño, un sueño de niño y estuve feliz, muy feliz. Y dije que claro que sí y que no me interesaban otras opciones. ¿Y qué pasó luego?… llegué a Madrid, hablé con el club, con los entrenadores, directores, con el presidente, hice el reconocimiento médico y firmamos el contrato. Tenía dos o tres días increíbles por vivir”, recordó Lunin.