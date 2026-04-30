Futbol Messi se presenta como dueño del UE Cornellà con este emotivo mensaje El futbolista argentino mandó palabras de aliento de cara a un posible ascenso a Cuarta División.

Video Lionel Messi se presenta como dueño del UE Cornellà con este emotivo mensaje

Lionel Messi se presentó como nuevo dueño del UE Cornellà de España, club que compró hace unas semanas y que pertenece a la comunidad de Cataluña.

El argentino no había tenido aparición alguna como nuevo mandamás del cuadro de la Tercera RFEF de España, pero este jueves 30 de abril sorprendió a todos.

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Las palabras de Messi que ilusionan en el UE Cornellà



Todos los jugadores se sorprendieron por las palabras que Lionel Messi les dio hoy, ya que no las esperaban y todo se trató de una reunión sorpresa y remota.

Messi se apareció en un video desde Miami para poder dialogar con los futbolistas del UE Cornellà y dejarles el mensaje de cara al cierre de temporada.

"Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto. Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana", comentó el jugador argentino desde Estados Unidos.

A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular de Tercera RFEF, la UE Cornellà ya ha asegurado su participación en el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

"El club catalán afronta esta nueva etapa con el compromiso de seguir construyendo un proyecto arraigado en Cornellà, conectado con su cantera y preparado para una nueva dimensión deportiva e institucional" fue parte de un comunicado dado a conocer por el mismo club.