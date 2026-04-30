    Futbol

    Messi se presenta como dueño del UE Cornellà con este emotivo mensaje

    El futbolista argentino mandó palabras de aliento de cara a un posible ascenso a Cuarta División.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Lionel Messi se presenta como dueño del UE Cornellà con este emotivo mensaje

    Lionel Messi se presentó como nuevo dueño del UE Cornellà de España, club que compró hace unas semanas y que pertenece a la comunidad de Cataluña.

    El argentino no había tenido aparición alguna como nuevo mandamás del cuadro de la Tercera RFEF de España, pero este jueves 30 de abril sorprendió a todos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico
    2 mins

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    La Liga
    Lamine Yamal rompe el silencio tras perder el Balón de Oro vs. Dembélé
    1 mins

    Lamine Yamal rompe el silencio tras perder el Balón de Oro vs. Dembélé

    La Liga
    Así reaccionó el papá de Lamine Yamal a la derrota de su hijo en el Balón de Oro
    1 mins

    Así reaccionó el papá de Lamine Yamal a la derrota de su hijo en el Balón de Oro

    La Liga
    UEFA suspende a futbolista 10 meses por usar medicamento anticaída de cabello
    1 mins

    UEFA suspende a futbolista 10 meses por usar medicamento anticaída de cabello

    La Liga
    Así 'confirmó' Lamine Yamal su relación amorosa con Nicki Nicole
    1 mins

    Así 'confirmó' Lamine Yamal su relación amorosa con Nicki Nicole

    La Liga
    Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España
    1 mins

    Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España

    La Liga
    ¡Baja sensible en el arco del Barcelona! Ter Stegen se va al quirófano
    1 mins

    ¡Baja sensible en el arco del Barcelona! Ter Stegen se va al quirófano

    La Liga
    Lamine Yamal revela invitados a su exótica fiesta con video inédito
    1 mins

    Lamine Yamal revela invitados a su exótica fiesta con video inédito

    La Liga
    Atlético de Madrid cae en casa ante Barcelona que es líder de LaLiga
    1 mins

    Atlético de Madrid cae en casa ante Barcelona que es líder de LaLiga

    La Liga
    Real Madrid felicita a Cristiano Ronaldo por sus 40 años de forma emotiva
    1 mins

    Real Madrid felicita a Cristiano Ronaldo por sus 40 años de forma emotiva

    La Liga

    Las palabras de Messi que ilusionan en el UE Cornellà


    Todos los jugadores se sorprendieron por las palabras que Lionel Messi les dio hoy, ya que no las esperaban y todo se trató de una reunión sorpresa y remota.

    Messi se apareció en un video desde Miami para poder dialogar con los futbolistas del UE Cornellà y dejarles el mensaje de cara al cierre de temporada.

    "Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto. Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana", comentó el jugador argentino desde Estados Unidos.

    A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular de Tercera RFEF, la UE Cornellà ya ha asegurado su participación en el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

    "El club catalán afronta esta nueva etapa con el compromiso de seguir construyendo un proyecto arraigado en Cornellà, conectado con su cantera y preparado para una nueva dimensión deportiva e institucional" fue parte de un comunicado dado a conocer por el mismo club.

    Video ¡Barcelona busca al nuevo Messi en México! Esto se sabe
    Relacionados:
    FutbolLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX