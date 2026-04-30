Messi se presenta como dueño del UE Cornellà con este emotivo mensaje
El futbolista argentino mandó palabras de aliento de cara a un posible ascenso a Cuarta División.
Lionel Messi se presentó como nuevo dueño del UE Cornellà de España, club que compró hace unas semanas y que pertenece a la comunidad de Cataluña.
El argentino no había tenido aparición alguna como nuevo mandamás del cuadro de la Tercera RFEF de España, pero este jueves 30 de abril sorprendió a todos.
Las palabras de Messi que ilusionan en el UE Cornellà
Todos los jugadores se sorprendieron por las palabras que Lionel Messi les dio hoy, ya que no las esperaban y todo se trató de una reunión sorpresa y remota.
Messi se apareció en un video desde Miami para poder dialogar con los futbolistas del UE Cornellà y dejarles el mensaje de cara al cierre de temporada.
"Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto. Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana", comentó el jugador argentino desde Estados Unidos.
A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular de Tercera RFEF, la UE Cornellà ya ha asegurado su participación en el playoff de ascenso a Segunda RFEF.
"El club catalán afronta esta nueva etapa con el compromiso de seguir construyendo un proyecto arraigado en Cornellà, conectado con su cantera y preparado para una nueva dimensión deportiva e institucional" fue parte de un comunicado dado a conocer por el mismo club.