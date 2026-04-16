LaLiga Lionel Messi compra a equipo de Barcelona tras su exitoso paso por LaLiga El astro argentino de la Albiceleste y del Inter Miami sorprendió con la adquisición del equipo catalán.

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Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro y multicampeón con FC Barcelona en el plano nacional e internacional, compró a un equipo catalán para impulsar nuevos talentos hacia el plano profesional dentro del futbol.

“Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya”, informó el UE Cornellà en un comunicado oficial.

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Fundado en 1951, UE Cornellà vio desfilar en sus entrañas a jugadores que más tarde ocuparon los primeros planos a nivel internacional como lo son Jordi Alba, quien fuera compañero del propio Lionel Messi tanto en el FC Barcelona como en Inter Miami.

Además, vistieron la playera de UE Cornellà David Raya, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Rubial e Ilie Sánchez, por mencionar algunos de los futbolistas más destacados en la historia del conjunto catalán.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, informó UE Cornellà.