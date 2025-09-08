    Athletic Club

    UEFA suspende a futbolista 10 meses por usar medicamento anticaída de cabello

    Yeray Álvarez, del Athletic Club, no podrá jugar hasta abril del 2026 tras dar positivo a una prueba antidoping.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Yeray Álvarez es suspendido 10 meses por dopaje.
    Imagen Cortesía
    Insólito caso en LaLiga de España: Un futbolista fue suspendido 10 meses por dopaje tras tomar un medicamento que previene la caída del cabello.

    Yeray Álvarez, defensa del Athletic Club, fue sancionado por la UEFA tras dar positivo a una prueba antidoping y no podrá jugar hasta el 2 de abril del 2026.

    El conjunto de Bilbao lanzó un comunicado informando el castigo y añadió que, en su decisión, “la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador” de ingerir la sustancia prohibida.

    En el mismo boletín, el Athletic Club detalla que el futbolista de 30 años tomó “incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse”.

    Yeray Álvarez había sido suspendido provisionalmente por la UEFA el pasado 2 de junio tras dar positivo en un control realizado en un partido de la Europa League entre el Athletic y el Manchester United.

    El castigo de los 10 meses empezó a contar el 2 de junio y concluirá el 2 de abril del 2026, mientras que podrá regresar a los entrenamientos el 2 de febrero.

    Relacionados:
    Athletic ClubYeray ÁlvarezLaLigaFutbol

