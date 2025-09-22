Las reacciones del Balón de Oro 2025 no se hicieron esperar tras la derrota de Lamine Yamal ante Ousmane Dembélé que, en su ciudad, París, levantó el trofeo que lo acredita como el mejor futbolista del mundo.

En ese sentido, una de las reacciones más esperadas era la del entorno del futbolista del Barcelona, la cual llegó inmediatamente tras haber acabado la ceremonia de premiación.

Antes de que abandonara el Teatro del Chatelet de París, el papá de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, se detuvo unos segundos con la prensa para pronunciarse a la derrota de su hijo, quien habría organizado una fiesta en caso de ganar.

“Un saludo a toda España, el próximo año es nuestro. ¡Vamos!”, mencionó Nasraoui aplaudiendo mientras recorría la alfombra roja con un smoking y unas gafas oscuras.

Pese no haber ganado el máximo trofeo, Lamine Yamal hizo historia a sus 18 años al haber ganado el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo, algo que ningún jugador había logrado.

Dembélé tuvo una temporada 2024-25 de ensueño al anotar 35 goles y dar 16 asistencias en 53 partidos para ayudar al PSG a ganar cuatro títulos, entre ellos su primera UEFA Champions League. Además, inició la temporada 2025-26 ganando la Supercopa de Europa.

Mientras que Lamine Yamal marcó 18 goles y dio 25 asistencias en 55 encuentros, y levantó tres campeonatos con el Barcelona: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.