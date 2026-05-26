Alexia Putellas Putellas se marcha del Barcelona tras 14 campañas La histórica futbolista azulgrana anunció su despedida y seguirá su carrera fuera de España.

Video Alexia Putellas se marcha del Barcelona tras 14 campañas

Alexia Putellas ha dicho adiós al FC Barcelona. Ambos se empujaron y se encumbraron a lo más alto del futbol femenil, y ahora ha llegado el tiempo de la despedida.

La histórica jugadora fue ella misma la que anunció el paso a un costado y lejos del club catalán para jugar la siguiente campaña fuera de España. Y deja atrás un l egado de leyenda.

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De 32 años, se marcha como máxima goleadora histórica del equipo con 234 tantos y es la segunda con más juegos disputados con 512. Además, se lleva en un bolsillo 10 ligas, nueve copas de la Reina, seis Supercopas de España, cuatro Champions Leagues y seis Copas de Catalunya.

Ni que decir que en el otro bolsillo se lleva el corazón de los catalanes que la vieron ir junto al equipo de la mano y a lo más alto.

"Después de todo, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores, con una exigencia y obsesión diaria y constante durante 14 años. No me voy triste, sólo es una etapa que se acaba. Nací culé y moriré culé", señaló en un emotivo video de despedida.

"Barca me salvó": Putellas

Putellas, aunque llegó al Barca en las categorías infantiles tras pasar por el Sabadell, debió dejar la entidad para jugar en el Espanyol y el Levante.

Recibió en todo momento el apoyo familiar, particularmente de su padre que solía decir que "no se marcharía de este mundo" hasta ver a su hija defender los colores azulgrana en el primer equipo.

Regresó sí, en el 2022 y al primer equipo, pero lo hizo un mes después de la muerte de su padre.

“Con 18 años y sólo un mes después de mi peor momento familiar, la vida volvió a ponerme al Barça por delante para ser jugadora. Y esta vez del primer equipo. Cuando se dio la oportunidad él ya no estaba, pero... no sé. En mi peor momento siempre diré que el Barça me salvó. Por todo esto siempre estaré en deuda con estos colores", aseguró.

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El siguiente destino futbolístico de Alexia será lejos de España. PSG la ha rondado desde hace tiempo y se dice que desde Inglaterra el London City Lionesses le ha lanzado una oferta importante.