Lamine Yamal rompió el silencio luego de haber perdido el Balón de Oro 2025 ante Ousmane Dembélé que, en su ciudad, París, se consagró como el mejor futbolista del mundo.

El futbolista del Barcelona hizo historia al ganar el Trofeo Kopa por segunda ocasión, premio que se le otorga al mejor jugador Sub-21 y hazaña que nadie había logrado.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el Trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, escribió el atacante de 18 años en un post de Instagram con fotos de la gala.

Por su parte, la cantante argentina Nicki Nicole, pareja de Lamine Yamal, subió una foto en traje de baño con el futbolista con un emoji de estrella y el texto “te amo” para mostrar su apoyo.

Quien también reaccionó a su derrota ante Dembélé fue el papá de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, quien aseguró que su hijo es el mejor del mundo “con muchísima diferencia” y que el próximo año ganará el Balón de Oro.

“Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor del mundo, yo creo que no hay rivales.

“Aquí ha pasado algo muy raro. El año que viene será el Balón de Oro español”, mencionó el padre de Yamal en una videollamada con El Chiringuito.