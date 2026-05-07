Real Madrid Federico Valverde sufre traumatismo y es baja del Barcelona vs. Real Madrid El Real Madrid confirmó el altercado entre sus jugadores Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde, y dio a conocer el parte médico del mediocampista uruguayo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Federico Valverde se pierde el Clásico por traumatismo tras pelea con Tchouaméni

El Real Madrid confirmó el altercado entre sus jugadores Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde, y dio a conocer el parte médico del uruguayo quien sacó la peor parte y tuvo que ir al hospital.

Según informó el cuadro merengue a través de un comunicado, Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico por lo que se verá obligado a alejarse de las canchas, lo que supone una dura baja para el equipo debido a que es uno de sus jugadores más importantes.

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FEDERICO VALVERDE SE PIERDE EL CLÁSICO ANTE BARCELONA

Derivado de las pruebas médicas también se determinó que el tiempo en el estará de baja será entre 10 y 14 días, con esto se confirma que se perderá el Clásico ante Barcelona que es crucial para mantener las aspiraciones del equipo por el título de liga y evitar que los blaugranas se coronen ante ellos.

El Madrid también mencionó que Valverde se encuentra ya fuera del hospital y en su domicilio en donde deberá guardar reposo.

¿QUÉ PASÓ ENTRE VALVERDE Y TCHOUAMÉNI?

De acuerdo con el medio español Marca, todo comenzó por la mañana deeste jueves cuando Valverde se habría negado a darle la mano a Tchouaméni. El desaire finalizó con una pelea en el vestuario que provocó que el jugador uruguayo fuera al hospital.

El golpe que sufrió Valverde habría sido provocado por lo que el informe del diario español describió como un "lance entre los dos" y que habría sido también "de manera involuntaria". En cualquier caso, Real Madrid ya informó las medidas que tomará por lo ocurrido.

VALVERDE NIEGA QUE TCHOUAMÉNI LO GOLPEARA

Tras el comunicado del Real Madrid, Valverde se pronunció en redes sociales en donde negó que haber llegado a los golpes con Tchouaméni y aseguró que durante la discusión que tuvieron golpeó accidentalmente una mesa que le causó un corte en la frente.