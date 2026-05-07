Real Madrid Jugadores del Real Madrid habrían peleado a unos días del Clásico ante Barcelona El altercado habría provocado que Valverde visitara el hospital y una reunión de emergencia; sin embargo, el equipo merengue no se ha pronunciado al respecto.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Valverde y Tchouaméni protagonizan pelea en Real Madrid y terminan en el hospital

A unos días del Clásico español ante el Barcelona y que podría definir o alargar la Liga, la situación en el Real Madrid no es la ideal por el mal ambiente que existe en el vestidor.

Según reveló el diario español Marca las tensiones han llegado ya hasta los golpes y esta vez tuvo como protagonistas al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouaméni quienes tuvieron un altercado en el vestidor.

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¿QUÉ PASÓ ENTRE VALVERDE Y TCHOUAMÉNI?

De acuerdo con el medio español, todo comenzó por la mañana de este jueves cuando Valverde se habría negado a darle la mano a Tchouaméni y finalizó con una pelea en el vestuario que provocó que el jugador uruguayo fuera al hospital por una contusión provocada por lo que el diario español describió como un "lance entre los dos".

Tras lo ocurrido, hubo una reunión de emergencia dentro del vestuario y se les abrió un expediente a los dos futbolistas involucrados, según detalló el diario Marca.

Ya desde el miércoles, ambos jugadores habían vivido un momento de tensión y ahora habrái desembocado en esto. De momento el Real Madrid, que ya ha vivido más momentos bochornosos estos últimos días, no se ha pronunciado de manera oficial al respecto.