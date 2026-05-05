LaLiga Revelan video en el que Antonio Rüdiger da cachetada a Álvaro Carreras en el Real Madrid El central español dio cachetada al lateral español en pleno entrenamiento del club blanco que acentúa las tensiones al interior del equipo.

Video Revelan video en el que Rüdiger da bofetada a Carreras al interior del Real Madrid

Las tensiones en el Real Madrid comienzan a aflorar, pues se reveló un video en el que Antonio Rüdiger dio una cachetada a Álvaro Carreras durante un entrenamiento del equipo en la semana previa al Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.

El video fue publicado por el medio español El Desmarque y confirmó lo que otros medios deportivos en España informaron antes de que las imágenes fueran difundidas de manera pública y que de inmediato se viralizó en redes sociales.

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Barcelona está a punto de ganar LaLiga; es decir, un empate les basta en el Clásico para coronarse campeón y la manera en la que puede conseguirlo es ante el acérrimo rival Real Madrid, por lo que el ambiente es tenso en el conjunto blanco.

ÁLVARO CARRERAS CONFIRMA LA SITUACIÓN

El lateral español Álvaro Carreras publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram en la que confirmó la cachetada, pero pidió dar vuelta a la situación y no agrandar el aparente problema y ambiente de tensión que se vive en el Real Madrid.

"En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo.

“Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Se trata de un asunto puntual y sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", indicó Carreras.