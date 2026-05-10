    LaLiga

    El padre de Hansi Flick fallece unas horas antes del Clásico

    El DT alemán del Barcelona está de luto a solo unas horas del juego ante el Real Madrid.

    Por:Omar Carrillo
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    Video El padre de Hansi Flick muere a unas horas del Clásico español

    Hansi Flick y el Barcelona FC están de luto. La madrugada de este domingo, el padre del técnico alemán murió.

    Así lo dio a conocer la institución culé a través de un mensaje en sus redes sociales.

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    "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", se lee en la cuenta oficial de la institución en X.

    El deceso ocurrió a solo unas hora del Clásico ante el Real Madrid que podría ver coronarse al equipo de Flick en el Camp Nou.

    Por su parte, el diario Marca ha informado que luego de comunicar a directivos y a su plantilla lo ocurrido, el alemán ha tomado la decisión de estar en el banquillo para el encuentro.

    Real Madrid da sus condolencias

    Entre las múltiples muestras de apoyo y solidaridad al entrenador destaca la de su oponente de este domingo, Real Madrid.

    El club merengue mandó un sentido mensaje a traves de todos sus canales.

    "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", se lee en el texto.

    Video Hansi Flick revela sus dos grandes sueños en Barcelona antes de retirarse
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