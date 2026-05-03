Real Madrid Vinicius Jr. mantiene con vida al Real Madrid y La Liga se definiría en el Clásico El cuadro merengue llega con vida al partido contra el Barcelona que podría definir el título o cerrar la competencia hacia la recta final de la temporada.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Golazos de Vini! Real Madrid impide título del Barcelona

El Real Madrid derrotó 0-2 al Espanyol en la jornada 34 de La Liga y llega con vida al Clásico contra el Barcelona que podría definir el título o cerrar la competencia hacia la recta final de la temporada.

Con su triunfo, los merengues evitaron que Barcelona se coronara de manera anticipada, pero el siguiente juego entre ambos podría definir el título si los blaugranas ganan. Esto a falta de cuatro partidos por disputar.

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VINICIUS JR. MANTIENE CON VIDA AL REAL MADRID EN LA LIGA

Vinicius Jr. fue la gran figura ante el Espanyol al anotar un doblete con el que lograron la victoria. Fue en el segundo tiempo que abrió el marcador tras concluir una pared con Gonzalo García.

Después, en el minuto 66, Jude Bellingham le asistió de taco dentro del área y Vinicius Jr. resolvió con un potente remate hacia la escuadra.

El conjunto merengue se mostró contundente, pese a las ausencias que tuvo para este partido, incluyendo la de la estrella francesa Kylian Mbappé que se encuentra lesionado.