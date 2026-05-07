Real Madrid Real Madrid abre expediente disciplinario a Valverde y Tchouameni tras fuerte pelea El conjunto merengue se pronunció al incidente que mandó al mediocampista uruguayo al hospital.

Video Real Madrid rompe el silencio sobre pelea entre Valverde y Tchouameni

Real Madrid rompió el silencio sobre la pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouameni durante el entrenamiento de la mañana de este jueves que acabó con el futbolista uruguayo en el hospital.

El conjunto merengue comunicó que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”.

PUBLICIDAD

Por el momento, el Real Madrid no confirmó si ambos jugadores serán castigados, aunque la prensa española asegura que ambos serán baja para el Clásico ante Barcelona que se disputará este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, señaló el Real Madrid en el comunicado.

Fuentes dijeron al diario español Marca que el incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni es el “más grave vivido en Valdebebas”, ya que el uruguayo tuvo que ser trasladado al hospital al sufrir un corte.

El Real Madrid vive momentos de tensión por la falta de resultados esta temporada. Hace un par de días, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras protagonizaron otro incidente con el alemán dándole una bofetada al español.

Real Madrid terminará su segunda temporada consecutiva sin títulos. Si deja escapar puntos en el Clásico, el club merengue verá en primera fila el campeonato del Barcelona que lidera LaLiga con 88 puntos, 11 más que los blancos.