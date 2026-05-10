Barcelona Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo y así la saluda en el Clásico La artista estadounidense presenció el título del Barcelona en LaLiga tras vencer al Real Madrid.

Video Así fue el encuentro entre Lamine Yamal y Olivia Rodrigo en el Clásico

Lamine Yamal tuvo un encuentro con la cantante estadounidense Olivia Rodrigo previo al Clásico que Barcelona ganó ante Real Madrid para ser campeón de LaLiga.

Previo al inicio del partido, que se disputó en el Spotify Camp Nou, Lamine Yamal se acercó a saludar de doble beso a Olivia Rodrigo que se mostró feliz de conocer al futbolista español, incluso se tomaron una foto frente a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

El video del momento fue compartido por la cuenta oficial del Barcelona, causando revuelo entre la afición blaugrana por el posible inicio de una nueva relación amorosa tras su noviazgo fugaz con la cantante argentina Nicki Nicole.

¿Por qué Olivia Rodrigo asistió al Camp Nou?

La razón por la que Olivia Rodrigo estuvo presente en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid fue porque el logo de su marca fue usado en la playera del equipo culé gracias al acuerdo de patrocinio que tiene con Spotify hasta el 2030.

Olivia Rodrigo no es la única artista que ha aparecido en las camisetas del Barcelona. Desde el 2022, varios artistas internacionales han destacado en el jersey culé como Drake, Travis Scott, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G y Ed Sheeran.

Las playeras son de edición limitada y con el tiempo se vuelven muy cotizadas por los fans del Barcelona, el futbol y la música.