Real Madrid Real Madrid aplica fuerte sanción económica a Valverde y Tchouaméni tras altercado El club llamó a comparecer a los futbolistas y determinó el castigo tras lo ocurrido entre semana; Tchouaméni también se disculpó de manera pública.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Valverde y Tchouaméni reciben fuerte multa económica del Real Madrid

Luego del altercado que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el Real Madrid los llamó a comparecer por el expediente disciplinario que les abrió para determinar su sanción.

"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

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"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", informó el Real Madrid en su comunicado.

El cuadro merengue decidió imponerles una multa económica como castigo por lo que deberán pagar medio millón de euros cada uno. El club dijo que los jugadores aceptaron la sanción impuesta y se disculparon entre ellos, ante sus compañeros y la afición, dando pod concluido el altercado.

TCHOUAMÉNI ROMPE EL SILENCIO TRAS INCIDENTE CON VALVERDE

Además, Tchouaméni rompió el silencio y se pronunció en un comunicado donde calificó de inaceptable lo ocurrido y pidió disculpas por la imagen proyectada y que dijo, no corresponde al club.

"Lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que debemos darles a los jóvenes", dijo en una parte de su comunicado.