Real Madrid Ferland Mendy sería baja al menos un año con Real Madrid y analiza el retiro El defensa francés contempla el retiro al sufrir numerosas lesiones en los últimos años.

Video Ferland Mendy sufre grave lesión en Real Madrid y analiza el retiro con 30 años

Ferland Mendy, defensa del Real Madrid, sufre una grave lesión y podría ser baja al menos por un año, incluso estaría analizando el retiro con 30 años.

Hace unos días, el Real Madrid comunicó que el lateral francés sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Dicha lesión, si pasaba por el quirófano, lo iba a dejar fuera de las canchas por unos cinco meses.

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Sin embargo, el medio español Cope reporta que la lesión de Ferland Mendy es más grave de lo pensado al presentar un desgarro en el tendón con separación ósea, lesión que lo obligaría a ser intervenido quirúrgicamente con una baja de al menos un año.

Mendy estaría contemplando el retiro en caso de que su recuperación no sea exitosa. El defensa francés tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2028.

Cabe recordar que, en los últimos años, Mendy ha sufrido numerosas lesiones. En abril del 2025 pasó por el quirófano tras una lesión en el tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho y estuvo cerca de seis meses fuera de las canchas.

Mendy, que llegó al Real Madrid en 2019 y desde entonces ha disputado 210 partidos, apenas registra nueve apariciones con el conjunto merengue esta temporada.