Video ¿Se pierde el Clásico? La noticia que pone a temblar al Barcelonismo

El panorama del Barcelona podría complicarse tras el tropiezo en la Champions League y de cara al importante calendario en LaLiga que inicia con la visita a Sevilla este domingo.

Y es que el conjunto catalán dio a conocer este viernes que su máxima estrella, Lamine Yamal, será baja para el juego del fin de semana.

La noticia ha rodeado de incertidumbre a los fanáticos, que ya comienzan a preguntarse si su ídolo estará recuperado para el clásico ante Real Madrid a disputarse el domingo 26 de octubre.

"Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", se lee en el comunicado blaugrana.

Lamine fue titular en los parisinos, pero esta vez no pudo marcar ni hacer la diferencia en la derrota de 1-2, además de haberse llevado una amonestación en tiempo de compensación.

Barcelona podría pasarla mal sin su estrella para la tercera jornada de la Champions ante Olympiacos, cinco días antes del clásico en el Santiago Bernabéu, en caso de que Lamine no se recupere al cien.