    LaLiga

    Messi y el video de seguidores del Barcelona que le conmovió

    El astro argentino se desbordó con las voces e imágenes de fanáticos que resaltaron su papel en sus vidas.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Lionel Messi y el video de fans del Barcelona que le conmovió

    Lionel Messi dejó una marca imborrabe en todo seguidor del FC Barcelona y todos ellos, también han hecho lo propio en el astro argentino. Si no hay que ver el video que el Diario Sports produjo y le mostró.

    La publicación, con motivo de la entrega del premio, “ Barcelona es mi casa, es mi gente, es mi lugar” editó varios de sus goles junto a declaraciones de aficionados anónimos catalanes que explican "la huella que dejó en sus vidas tras su paso por la entidad azulgrana".

    PUBLICIDAD

    El resultado: un astro conmovido y emocionado casi hasta las lágrimas.

    “Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles", explicó al diario el capitán del Inter Miami de la MLS.

    Y continuó: "Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”.

    El galardón le fue entregado, previo a los playoffs de a MLS, a Leo en un salón de la sede del Inter Miami.

    Y el video, dirigido por Iulene Servent, muestra al artista Axe Colours mientras pinta un graffiti de Messi en Barcelona, intercalando con imágenes de sus goles con la entidad azulgrana y las sentidas palabras de sus fans.

    Messi no fue el único conmovido ya que Raphinha, actual delantero de los azulgrana, con un par de corazones (azul y rojo, por supuesto) reaccionó en redes sociales a los comentarios del argentino tras el premio.

    Video Messi brilla con gol y asistencia en triunfo de Argentina sobre Angola

    Más sobre LaLiga

    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel
    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel
    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel

    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel

    La Liga
    13 fotos
    1 min
    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    2 min
    Barcelona rompe el silencio sobre el regreso de Messi antes del Mundial 2026

    Barcelona rompe el silencio sobre el regreso de Messi antes del Mundial 2026

    1 min
    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    1 min
    Xabi Alonso responde a Gareth Bale sobre egos en vestuario del Real Madrid

    Xabi Alonso responde a Gareth Bale sobre egos en vestuario del Real Madrid

    Relacionados:
    LaLigaFC BarcelonaLionel MessiInter Miami CF

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX