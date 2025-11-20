Video Lionel Messi y el video de fans del Barcelona que le conmovió

Lionel Messi dejó una marca imborrabe en todo seguidor del FC Barcelona y todos ellos, también han hecho lo propio en el astro argentino. Si no hay que ver el video que el Diario Sports produjo y le mostró.

La publicación, con motivo de la entrega del premio, “ Barcelona es mi casa, es mi gente, es mi lugar” editó varios de sus goles junto a declaraciones de aficionados anónimos catalanes que explican "la huella que dejó en sus vidas tras su paso por la entidad azulgrana".

El resultado: un astro conmovido y emocionado casi hasta las lágrimas.

“Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles", explicó al diario el capitán del Inter Miami de la MLS.

Y continuó: "Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”.

El galardón le fue entregado, previo a los playoffs de a MLS, a Leo en un salón de la sede del Inter Miami.

Y el video, dirigido por Iulene Servent, muestra al artista Axe Colours mientras pinta un graffiti de Messi en Barcelona, intercalando con imágenes de sus goles con la entidad azulgrana y las sentidas palabras de sus fans.

Messi no fue el único conmovido ya que Raphinha, actual delantero de los azulgrana, con un par de corazones (azul y rojo, por supuesto) reaccionó en redes sociales a los comentarios del argentino tras el premio.