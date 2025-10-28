El domingo pasado se llevó a cabo el Clásico de España en LaLiga, Real Madrid venció al Barcelona en el Santiago Bernabéu, resultado con el que los Merengues se despegaron en el liderato de la clasificación.

Algo que llamó la atención se dio al final del encuentro, cuando jugadores del Real Madrid se fueron contra el joven del Barcelona, Lamine Yamal, quien dio declaraciones fuertes en la semana previa al partido y que claramente no salieron a su favor.

PUBLICIDAD

Este tema se retomó en la mesa de Tercer Grado Deportivo y cuestionaron sobre si un chico de 18 años debería cargar con la presión de un juego de este tamaño, sobre si su vida fuera del campo puede sobre pasar al futbolista.

Alejandro de la Rosa se extrañó de que dos días antes estuviera pateando penaltis en un show de futbol que no es profesional en lugar de descansar y concentrarse para el juego.

“No puede ser que 48 horas antes de un clásico esté en la Kings League tirando un penal, es que no puede como club, por lo que le pagas, por lo que significa por tu activo.

“No pensemos o estemos esperando que va a ser una carrera de 20 años como la de Messi o la de Cristiano. No le digamos el nuevo Messi, porque necesitas recuperación activa y pasiva en un deportista de alto rendimiento”.

“Aquí que hemos entrevistado y hemos estado cerca de historias de los más grandes, sabemos que necesitan recuperación, manejar el estrés y la presión, control emocional, nutrición, descanso y pateando en la Kings yendo aquí y allá. No descansas, para un deportista de 18 años va a durar como Ronaldinho de siete años”.

¿Lamine Yamal siguiendo los pasos de Neymar?

Además, pusieron sobre la mesa la comparación con Neymar, otro jugador que prometía mucho en el futbol y que por lo que hacía fuera de la cancha se fue perdiendo en el camino profesional.

“Si el Barca quiere con estos valores, hacer que Lamine Yamal siga la carrera de Iniesta, de Xavi, de Messi, hoy va más hacia la de Piqué, de Neymar”, señaló Alex de la Rosa.

PUBLICIDAD

Alberto Lati, por su parte volvió a hacer referencia al brasileño y recalcó que Yamal tiene como ídolo al brasileño que no se convirtió en lo que pintaba ser.