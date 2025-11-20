    LaLiga

    Revelan que Barcelona le pidió a Lewandowski dejar de marcar goles

    El hecho ocurrió en la temporada 2022-23, según lo cuenta la biografía de Sebastian Staszewski sobre el delantero polaco.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video No es broma: El Barça le pidió a Lewandowski dejar de marcar goles

    La biografía de Sebastian Staszewski sobre Robert Lewandowski, 'Lewandowski. Prawdziwy' ('Lewandowski. El verdadero'), revela un episodio que involucra al delantero polaco y al FC Barcelona y que amenaza con generar controversia en el club catalán.

    Según recoge el autor en el libro, Lewandowski mantuvo una reunión privada con varios miembros de la directiva azulgrana —entre ellos, el presidente Joan Laporta— cuando aún restaban dos jornadas para la conclusión de LaLiga 2022-23.

    PUBLICIDAD

    El equipo dirigido por Xavi Hernández ya se había proclamado campeón de forma matemática y el atacante acumulaba 23 tantos, encabezando la tabla de goleadores.

    Durante ese encuentro, uno de los dirigentes habría trasladado al futbolista una petición inesperada: "Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas". De acuerdo con el relato de Staszewski, Lewandowski quedó desconcertado, ya que jamás había recibido una solicitud de ese tipo a lo largo de su carrera.

    El motivo, siempre según la obra, respondía a cuestiones contractuales. El Barcelona debía abonar al Bayern Munich un bonus de 2,5 millones de euros si el delantero alcanzaba los 25 goles.

    Para evitar ese pago, el club habría decidido pedir al jugador que no aumentara su registro. Finalmente, Lewandowski completó los últimos dos partidos sin marcar, aunque aseguró el Pichichi por delante de Karim Benzema.

    Más sobre LaLiga

    1 min
    Messi y el video de seguidores del Barcelona que le conmovió

    Messi y el video de seguidores del Barcelona que le conmovió

    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel
    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel
    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel

    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel

    La Liga
    13 fotos
    1 min
    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    2 min
    Barcelona rompe el silencio sobre el regreso de Messi antes del Mundial 2026

    Barcelona rompe el silencio sobre el regreso de Messi antes del Mundial 2026

    1 min
    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    Relacionados:
    LaLigaBarcelonaFC BarcelonaRobert Lewandowski

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX