Revelan que Barcelona le pidió a Lewandowski dejar de marcar goles

La biografía de Sebastian Staszewski sobre Robert Lewandowski, 'Lewandowski. Prawdziwy' ('Lewandowski. El verdadero'), revela un episodio que involucra al delantero polaco y al FC Barcelona y que amenaza con generar controversia en el club catalán.

Según recoge el autor en el libro, Lewandowski mantuvo una reunión privada con varios miembros de la directiva azulgrana —entre ellos, el presidente Joan Laporta— cuando aún restaban dos jornadas para la conclusión de LaLiga 2022-23.

El equipo dirigido por Xavi Hernández ya se había proclamado campeón de forma matemática y el atacante acumulaba 23 tantos, encabezando la tabla de goleadores.

Durante ese encuentro, uno de los dirigentes habría trasladado al futbolista una petición inesperada: "Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas". De acuerdo con el relato de Staszewski, Lewandowski quedó desconcertado, ya que jamás había recibido una solicitud de ese tipo a lo largo de su carrera.

El motivo, siempre según la obra, respondía a cuestiones contractuales. El Barcelona debía abonar al Bayern Munich un bonus de 2,5 millones de euros si el delantero alcanzaba los 25 goles.