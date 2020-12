El entrenador del FC Barcelona , Ronald Koeman , sentenció en la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz que "algunos comentarios desde dentro del club no nos ayudan" después de que el presidente de la Comisión Gestora, Carles Tusquets , dijera que desde el punto de vista económico él habría vendido a Lionel Messi en verano.

El técnico holandés explicó que "los comentarios de fuera" no le interesan, sino "los de dentro del club, que no nos ayudan para tener la tranquilidad para ganar los partidos". "No podemos controlar los de fuera, pero los de dentro es diferente", insistió.