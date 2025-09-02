    FC Barcelona

    Jugadores de Barcelona recibieron insultos y amenazas al finalizar el juego ante Rayo Vallecano

    En encuentro de LaLiga entre Blaugranas y el Rayo finalizó con empate y el éxtasis de la afición se desbordó.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Tensión al rojo vivo! Afición del Rayo Vallecano amenaza a jugadores del Barcelona

    El Barcelona visitó al Rayo Vallecano en la Jornada 3 de LaLiga en la cancha del Estadio Vallecas, el resultado fue empate a un gol en un partido intenso dentro y fuera del campo.

    Así lo dejaron claro los aficionados del Rayo Vallecano, quienes encararon a dos jugadores del Barcelona cuando se dirigían a la zona de los vestidores.

    En un video en redes sociales, se ve que Alejandro Baldé se detiene un momento ante los gritos de un hincha, el intentó quitarse su playera para regalarla y se lo impidieron diciéndole que si la regalaba la quitarían.

    “Ni robando ganan aquí, esto es Vallecas, perros. Ni robando ganaís aquí. Aquí no se regala nada eh, en el fondo de Vallecas no se dan camisetas, en los vestuarios lo que queraís, aquí no. Si se la das, se la vamos a quitar”, gritaba con energía el aficionado en la grada.

    Durante este acto se acercó Frenkie de Jong para ver qué sucedía, al ver la forma tan excesiva en la que le gritaban a su compañero, el neerlandés se limitó a escuchar, levantó el pulgar y se llevó a su compañero.

    Con este resultado, Barcelona se quedó con siete puntos y el Rayo quedó con cuatro unidades, para la fecha cuatro de LaLiga, los Blaugranas recibirá al Valencia, mientras que los Rayistas visitarán al Osasuna, duelos que se celebrarán tras la Fecha FIFA.

    Video Resumen | Barça deja puntos y el liderato en LaLiga de España

