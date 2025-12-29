Barcelona Joan Laporta es investigado por presunto delito de estafa El presidente del Barcelona y varios directivos más son citados, como investigados, por presunta estafa de empresas vinculadas a ellos.

Video ¡Peligroso! Laporta y Barcelona nuevamente en el ojo del Huracán

Un nuevo problema extracancha se asoma a los terrenos del Barcelona, luego de que se presidente, Joan Laporta; así como su vicepresidente Rafael Yuste y los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver fueran citados, como investigados, por un presunto delito de estafa cometido en 2016.

Todo indica que la investigación obedece a una inversión fallida de 91,500 euros realizada en proyectos vinculados a sociedades administradas por los acusados.

Se trata de do s empresas vinculadas a Laporta en aquel periodo, Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en las que a decir del afectado se invirtieron 104 mil euros a fin de impulsar al Reus Deportiu desde Segunda B a Segunda División y la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia.

De esta inversión, el acusante solamente recuperó 12,500 euros en agosto de 2024, aunque tras darse a conocer casos similares en el documental "Laportagate: El caso del Reus 2", se decidió emprender acciones legales.