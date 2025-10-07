Video ¡De jugar en la Premier League a comprar ropa de segunda!

Héctor Bellerín prefiere transportarse en bicicleta que conducir uno de los coches último modelo y super deportivo de los que hacen gala los futbolistas, no importa la nacionalidad o el país, en todo el mundo.

" Sería más fácil que cogiera un taxi", ha dicho a la BBC.

Cuando jugaba en el Arsenal, ahora mismo lo hace en el Betis, plantaba un árbol cada que el equipo ganaba.

Es el embajador del Forest Green Rovers, el primer equipo vegano del balompié británico y por estás acciones, y más, recibió el BBC Sports Award por su responsabilidad medioambiental.

La cadena pública británica de radio y televisión lo reconoció como "campeón global" por su voz en cuanto a sostenibilidad.

Y en medio de todo eso, ha reconocido quien ha sido su maestro el torno al tema medioambiental y mucho más allá: su extécnico en Arsenal, el francés Arsene Wenger.

"Aprendí mucho de él, no solo de la sostenibilidad en sí, si no de cómo es un modo de vida y lo que implica. Con la sostenibilidad llega la empatía y la compasión.

"Son habilidades que consigues cuando decides cuidar del lugar que te da la vida. Wenger era una persona muy consciente de ello e intentaba protegerlas a su manera. Creo que hizo un gran trabajo", ha explicado a la BBC.

Por si lo anterior fuera poco, el lateral y quien ha sido también seleccionado español, lanzó una marca de ropa sostenible. Desarrolló, además, una camiseta amistosa con el medioambiente para el Betis y el galardón de la BBC no es el único que ha recibido.

La revista National Geographic, lo incluyó en su lista de personas importante en sostenibilidad: "Sé que soy un privilegiado, pero es una reivindicación. Necesitamos ciudades más verdes con menos coches", ha dicho.