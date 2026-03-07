LaLiga LaLiga de España da a conocer su primera jornada retro de la historia La propuesta se celebrará del 10 al 13 de abril en la primera y segunda división del futbol ibérico.

Video ¡El futbol de España tendrá la primera ‘Jornada Retro’ de Europa!

LaLiga de España dio a conocer que celebrará la primera 'jornada retro' de su historia en la que 38 clubes de la primera y segunda división podrán usar uniformes de ediciones icónicas de su pasado.

La jornada, a realizarse del 10 al 13 de abril, también incluirá a los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Futbol.

De acuerdo con el comunicado de LaLiga, la original propuesta actúa "como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol. Una iniciativa que une fútbol y moda en el propio terreno de juego, situando al futbol español como la única de las cinco grandes ligas europeas en impulsar una acción conjunta de estas características".

Los nuevos diseños de los equipos, todos inspirados en modelos históricos de sus respectivas trayectorias, serán presentados el próximo jueves 19 de marzo en la fashion week de Madrid.

"Esta iniciativa se integra dentro de la campaña ’42 legados, 42 formas de ganar’, que pone en valor cómo la pasión por un club se transmite, se hereda y se transforma con el paso del tiempo.