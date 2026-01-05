Barcelona De Arabia Saudita a Barcelona: Figura de Portugal regresa a LaLiga El equipo culé de Hansi Flick cerró a su primer fichaje del mercado invernal de transferencias.

Video ¡Barcelona ficha a crack de Portugal desde Arabia Saudita!

Barcelona cerró a su primer fichaje del mercado de invierno. Se trata del lateral portugués Joao Cancelo, quien regresa al club blaugrana tras su paso por Arabia Saudita.

Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes de Europa, reporta que el Barcelona pagará 4 millones de euros al Al-Hilal por el préstamo de Cancelo hasta final de temporada.

PUBLICIDAD

El Barça de Hansi Flick le ganó la carrera al Inter de Milán, quien inclusive había llegado a un acuerdo con el Al-Hilal, pero el deseo del defensa portugués era volver a España.

Joao Cancelo militó en el Barcelona durante la temporada 2023-24 en la que disputó 42 partidos con saldo de cuatro goles y cinco asistencias.

Tras su cesión al conjunto culé, el Manchester City lo vendió por 25 millones de euros al Al-Hilal con quien jugó 45 partidos y sumó tres goles y 14 asistencias en año y medio.

Con 31 años, Joao Cancelo volverá a la élite del futbol de cara al Mundial 2026 donde buscará ganarse un lugar en la convocatoria final de la selección de Portugal.

Cancelo puede jugar por ambas bandas, por lo que le competirá a Jules Koundé y Alejandro Balde por el puesto en el XI titular de Hansi Flick.