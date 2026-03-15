Barcelona Joan Laporta arrasa en votación y se mantiene al frente del Barcelona Laporta fue reelegido como presidente del conjunto Blaugrana y lo celebró con los jugadores

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Joan Laporta celebra su triunfo con futbolistas del Barcelona

Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona tras conseguir una victoria contundente en las elecciones celebradas este 15 de marzo de 2026, imponiéndose con amplia ventaja sobre el empresario Víctor Font.

El actual mandatario obtuvo cerca del 68% de los votos, mientras que Font se quedó con alrededor del 30%, en una jornada en la que participaron 48,480 socios, lo que representó una participación del 42.3% del padrón electoral del club blaugrana.

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Con este resultado, Laporta iniciará un nuevo mandato de cinco años, que lo mantendrá al frente del Barcelona hasta 2031, consolidando su tercer periodo como presidente tras sus etapas anteriores entre 2003 y 2010 y desde 2021 hasta la actualidad.

JUGADORES DE BARCELONA CELEBRAN CON LAPORTA

Después de la contundente victoria del Barcelona sobre Sevilla, los futbolistas y el técnico blaugrana acudieron a las urnas para realizar su voto acompañados de Joan Laporta.

Entre los jugadores que se encontraban son: Marc Casadó, Fermín, Dani Olmo, Raphinha, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Gerard Martín y Pedri, quienes al realizar su voto se abrazaron con Laporta para bailar y cantar, y dando a entender que votaron por él.