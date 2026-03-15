Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: goles, resumen y marcador de LaLiga Jornada 28
Hansi Flick y Matías Almeyda se enfrentan en el juego más atractivo de este domingo.
La Jornada 28 de LaLiga alista un partidazo este domingo 15 de marzo entre Barcelona y Sevilla desde la cancha del Camp Nou que podría postergar el liderato de los culés una semana más o apretar la carrera por la punta en el torneo.
El equipo de Hansi Flick llega al partido como amplio favorito con 67 puntos y tres partidos consecutivos sin conocer la derrota en LaLiga.
Del otro lado, la historia del Sevilla en el 2026 es muy distinta. El conjunto dirigido por Matías Almeyda se encuentra en la parte baja de la tabla con apenas 31 puntos y solo suma victoria en los últimos cinco juegos.
TERCER GOL DEL BARCELONA
Esto ya es goleada: Dani Olmo entra al área y remata de primera para el 3-0.
SEGUNDO GOL DE BARCELONA
Raphinha sella su doblete desde los 11 pasos nuevamente.
OTRO PENAL PARA BARCELONA
Una clara mano del defensor del Sevilla.
GOL DEL BARCELONA
Raphinha cobra el penal para el 1-0 vs. Sevilla; su noveno en la temporada.
POLÉMICO PENAL PARA BARCELONA
Joao Cancelo cae en el área tras un contacto de Djibril Sow por detrás.
ARRANCA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU
Barcelona 0-0 Sevilla
MINUTO DE SILENCIO EN EL CAMP NOU
Se guarda un minuto de silencio por Enric Reyna, expresidente del Barcelona fallecido.
ALINEACIÓN DEL BARCELONA VS. SEVILLA JORNADA 28 DE LALIGA
Así luce el XI inicial del Barcelona escogido por Hansi Flick para enfrentar al Sevilla de Matías Almeyda este domingo en la cancha del Camp Nou.
- J. García
- Xavi Espart
- P. Cubarsi
- Gerard Martin
- Joao Cancelo
- P. Gonzalez
- Marc Bernal
- D. Olmo
- R. Bardghji
- R. Lewandowsi
- Raphinha