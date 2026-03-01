    Barcelona

    Robert Lewandowski sufre fractura en órbita del ojo tras partido con Villarreal

    Hanski Flick encarará un calendario complicado en Liga, Copa y Champions League.

    Por:Juan Regis
    add
    Video Robert Lewandowski sufre fracturo en ojo izquierdo y no jugará ante Atlético de Madrid

    La alegría del Barcelona por la goleada sobre Villarreal en LaLiga, se convirtió rápidamente en zozobra tras darse a conocer que uno de sus jugadores titulares sufrió una fractura en dicho partido.

    De acuerdo con el parte médico del club blaugrana, se trata del delantero polaco Robert Lewandowski quien "recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal.

    "Las pruebas realizadas diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo", se lee en el comunicado.

    El polaco cooperó con uno de los cuatro goles en la victoria del sábado en el Camp Nou que catapultó nuevamente a los culés al liderato de LaLiga con 64 puntos, cuatro más que el Real Madrid.

    El Barcelona encarará un calendario complicado en una semana con tres partidos trascendentales.

    Pese a lo alarmante de la lesión de Lewandowski, el club informó que solo será baja para el juego del martes ante Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de Semifinales de la Copa del Rey, donde buscará un milagro para remontar cuatro goles en el global.

    Después viajará para enfrentar al Athletic de Bilbao en la Jornada 27 de LaLiga y tres días después viaja a Inglaterra para el juego ante Newcastle de Champions League.

    BarcelonaFC BarcelonaRobert LewandowskiLaLiga

