LaLiga Lamine Yamal logra primer triplete en su carrera y alcanza hito a sus 18 años en Barcelona El jugador blaugrana supera centenario de intervenciones en goles y catapulta a los catalanes a asentarse en liderato de LaLiga.

Video Mamá de Lamine Yamal reacciona de forma épica a triplete de su hijo con Barcelona

Lamine Yamal es, para muchos, el mejor jugador del mundo en la actualidad, lo cierto es que a sus 18 años, sigue asombrando a propios y extraños y volvió a brillar con el Barcelona.

El jugador español fue monumental en triunfo con marcador de 4-1 del Barcelona ante el Villarreal en LaLiga de España en partidazo entre equipos punteros y en donde el juvenil logró el primer triplete de su carrera.

Por si fuera poco, Lamine Yamal alcanzó el hito de intervenir en más de 100 goles, es decir, 49 tantos anotados y 52 asistencias. Todo eso cuando recién alcanzó la mayoría de edad.

Lamine Yamal hizo vibrar a los aficionados en el Camp Nou a los 28' con un auténtico golazo en otra muestra de su calidad.

A los 37', Yamal extendió la ventaja y a los 69', hizo oficial la goleada y su primer triplete en su carrera profesional y con un 'Submarino' ya hundido totalmente.