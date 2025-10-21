Video ¿Todo es culpa del Barça? Courtois se guarda nada contra LaLiga

En rueda de prensa previa al partido de Champions League entre el Real Madrid y Juventus de este miércoles, Courtois no se guardó nada para responder a los periodistas que abordaron el polémico tema.

"Totalmente, altera la competición, luego es fácil hablar de la NBA o NFL. La NBA tiene 82 partidos donde al final s juegan un sitio en playoffs que no les cambia nada, la NFL está votado por todos los dueños de los equipos además de que les duplicaron los partidos porque a ellos los beneficia y ellos lo quieren, lo ha votado el mundo.

"Aquí (LaLiga) es lo contrario, en esta liga les sale de ellos hacer eso, altera la competición además de no cumplir con el convenio de los jugadores, no es correcto, sabemos que jugar fuera de casa en la liga es muy complicado, todo mundo tiene que jugar en su casa, salvo por fuerza mayor".

El polémico juego entre Barcelona y Villarreal se jugará en el Hard Rock Stadium, casa del Inter Miami, como parte de la Jornada 17, la última del campeonato en el 2025.

Como si fuera poco, Courtois reiteró las formas en que Javier Tebas se ha manejado desde que estalló la polémica.

"No sé qué les sorprende, eso lleva tiempo así, haciendo esas cosas, contestaciones públicas en redes, lo dije después del Mundial de Clubes, jamás había visto a un presidente de ninguna liga de cualquier deporte hablar así, ocultarlo y cambiar (la versión) de por qué estamos protestando es censurar y manipular, eso es grave".