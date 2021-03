Benzema y la polémica: "Cuando se va a mirarlo al 90% es penalti"

Karim Benzema habló sobre la polémica por la supuesta mano de Felipe que no fue señalada como penal después de que el árbitro Hernández Hernández la analizara en el VAR y dijera que no había intención.

"No he visto nada, creo que la toca con el brazo. Pero creo que cuando el árbitro se va a mirarlo al 90% es penalti. Nosotros tranquilos, cabeza fría y al final hemos metido el gol del empate".

"Creo que hoy hicimos un buen partido, un partido muy difícil contra un equipo muy bueno. Creo que el primer tiempo ha sido de ellos y el segundo para nosotros. En el segundo tiempo merecimos más que ellos, pero esto es el futbol. No ha terminado nada de LaLiga y podemos tener como siempre LaLiga en nuestra cabeza".

"Sí, venía hablando con Casemiro de la jugada del gol, ha sido una buena jugada. Estoy enfadado porque dos o tres minutos antes he podido marcar pero no lo he hecho porque el portero ha hecho una buena parada. Contento con el resultado, nada está terminado para nosotros".