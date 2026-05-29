    FC Barcelona

    Atlético de Madrid se burla de Barcelona tras rumores de Julián Álvarez

    En días recientes se ha puesto el nombre de argentino en la órbita de los blaugranas.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Atlético de Madrid se burla del Barcelona por rumores de salida del Julián Álvarez

    Después de los rumores sobr e la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid para marcharse al Barcelona, el cuadro Colchonero decidió responder con ironía a dichos comentarios.

    A través de redes sociales, el Atleti publicó una serie de mensajes burlándose del supuesto interés blaugrana por el delantero argentino, incluso “ofreciendo” a cambio a figuras como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

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    La publicación que más revuelo causó fue la relacionada con el joven español, donde el Atlético aseguró en tono de broma que había enviado una oferta formal al Barcelona por el atacante.

    Cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas”, escribió el club rojiblanco junto a una imagen editada de Lamine con la camiseta del Atleti.

    Posteriormente, continuaron el “troleo” con publicaciones similares sobre Pedri y Raphinha, aumentando incluso el número de boletos para los conciertos de Bad Bunny en Madrid.

    Todo esto surgió después de que diversos medios europeos aseguraran que el Barcelona estaría preparando una oferta millonaria por Julián Álvarez, algo que el Atlético negó rotundamente, asegurando que el argentino “no está en venta”.

    Incluso el club cerró su serie de publicaciones con un mensaje más serio, donde advirtió sobre las fake news.

    “No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. F iltraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando”, detalló el Atlético.

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