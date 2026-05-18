Barcelona Hansi Flick renueva con Barcelona y advierte: "Tengo hambre de más títulos" El técnico alemán ha ganado cinco trofeos en dos años y va por la Champions League la próxima temporada.

Video Hansi Flick renueva con Barcelona: “Quiero ganar más títulos”

Hansi Flick por fin renovó con el Barcelona después de varias semanas de especulaciones sobre su futuro y quedará ligado a la institución culé hasta junio del 2028 con opción a extender el vínculo por una temporada más.

Flick, que tenía contrato con Barcelona hasta 2027, firmó su nuevo contrato este lunes acompañado del presidente del club, Rafa Yuste, el director deportivo, Deco, y el presidente electo, Joan Laporta.

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El técnico alemán de 61 años advirtió que sueña con ganar más títulos con el Barcelona, especialmente la Champions League para acabar con la sequía de 11 años que tiene el club sin ganarla.

“El Barcelona es más que un club y para mí es un placer continuar con este camino porque cada día siento la pasión del club, el staff, los jugadores y también los aficionados.

“Eso es increíble, es especial porque compartimos muchos momentos fantásticos en el pasado y tengo hambre de más, quiero ganar más títulos”, señaló.

Hansi Flick llegó al Barcelona en 2024 para sustituir a Xavi en uno de los momentos más complicados en la historia del club.

En dos años, Flick regresó al Barça a los primeros planos tanto local como en Europa y ha ganado cinco títulos: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

Flick ha asegurado que el Barcelona será el último equipo antes de retirarse como entrenador.