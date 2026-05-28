Barcelona Barcelona prepara oferta millonaria para fichar a Julián Alvarez Tras cerrar a su primer refuerzo, el Barça va por el delantero del Atlético de Madrid para reemplazar a Lewandowski.

Video Barcelona va por Julián Alvarez y prepara oferta millonaria

Luego de amarrar a su primer refuerzo, el inglés Anthony Gordon, el Barcelona no escatima y quiere sumar otra incorporación antes de que inicie el Mundial 2026.

Fabrizio Romano reporta que el club culé ya prepara una oferta oficial al Atlético de Madrid para hacerse de los servicios del delantero argentino Julián Alvarez.

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La oferta, que se enviaría en los próximos días, no incluiría jugadores como moneda de cambio y la cifra superaría los 100 millones de euros.

Por su parte, César Luis Merlo informa que el Barcelona llegó a un acuerdo personal con Julián Alvarez y que el Atlético de Madrid no lo dejará salir por menos de 150 millones de euros.

El conjunto colchonero invirtió 75 millones de euros por la Araña hace dos años luego de que en el Manchester City no tuviera oportunidad de ser titular con la presencia de Erling Haaland.

Alvarez cerró la temporada con 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos, aunque tuvo mejores números en su primer año: 29 goles y siete asistencias en 54 apariciones.

Barcelona busca fichar un centro delantero de élite tras la salida de Robert Lewandowski que registró 120 goles y 24 asistencias en 193 partidos en cuatro temporadas.

El futuro de Lewandowski podría estar en Arabia Saudita con un contrato millonario, o en la MLS donde Chicago Fire sueña con tenerlo entre sus filas.