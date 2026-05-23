LaLiga Lamine Yamal y otros jugadores del Barcelona son vistos en la casita de Bad Bunny La estrella española y el ahora exjugador polaco del cuadro catalán fueron captados en el primer concierto del puertorriqueño en Barcelona.

Video Lamine Yamal, Lewandowski y otros jugadores del Barcelona son vistos en la casita de Bad Bunny

Con el título de LaLiga en el bolsillo del FC Barcelona, varios de sus jugadores se quitan presión y previo a la última jornada de LaLiga, algunos de ellos, como la estrella del equipo, Lamine Yamal, se dejaron ver en la llamada casita de Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño, que de por sí es reconocido de manera global por sus multi galardones, entre ellos los Grammy, su fama se catapultó aún más con su presencia en el Super Bowl pasado en medio de varias controversias y argumentos políticos.

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Ahora ofreció el primero de dos conciertos en Barcelona y en el del viernes 22 de mayo, víspera del juego del cuadro catalán ante Valencia en la Jornada 38 de LaLiga, varios jugadores fueron vistos en el evento y en la casita del puertorriqueño, un escenario que ha cobrado fama mundial durante su gira.

No es la primera ocasión que un futbolista es visto en la casita de Bad Bunny, cuando el cantante ofreció su show en la Ciudad de México, el portero costarricense de Pumas, Keylor Navas, asistió al concierto y se dejó ver en ella.

LAMINE YAMAL, ROBERT LEWANDOWSKI ENTRE OTROS ASISTEN A LA CASITA DE BAD BUNNY

Para el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, Lamine Yamal fue visto con su nueva novia con un atuendo latino, camisa rosa y playera negra; al igual que Robert Lewandowsi, quien portó también tonos llamativos y alegres.

Cabe recordar que Lamine Yamal no pudo cerrar la temporada con Barcelona debido a una lesión muscular e incluso se ha especulado que puede perderse los primeros juegos de la Selección de España en el Mundial 2026.

Por su parte, Robert Lewandowsi, quien recién anunció que no seguirá en el FC Barcelona para la siguiente campaña, jugó horas después con el equipo en su visita al Valencia y marcó un gol.