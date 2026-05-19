LaLiga Esto es lo que falta para que Nicolás Larcamón sea el director técnico de Sporting Gijón De acuerdo a reportes, el entrenador argentino está a una firma de volver a los banquillos del futbol profesional.

Video Nicolás Larcamón, cerca de ser el nuevo DT de este histórico de Europa

El director técnico argentino Nicolás Larcamón dejó la dirección técnica de Cruz Azul antes de que concluyera el torneo regular de la Liga MX Clausura 2026, lo hizo de manera abrupta y bajo un sentimiento de molestia e incomprensión por la manera en la que dejó en banquillo celeste.

Ahora se perfila para dirigir por primera vez en el futbol español luego de dirigir en el exterior en Chile, México y Brasil, aunque solo ha ganado un título tras ser campeón con León en la Concacaf Liga de Campeones de 2023.

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De acuerdo con información de César Luis Merlo, Nicolás Larcamón dirigirá al Sporting Gijón de la Segunda División de España, equipo que ocupa la media tabla de clasificación y luchará una vez más por el ascenso la siguiente temporada.

Según el periodista argentino, Larcamón sólo necesita la firma para oficializar su llegada al Sporting Gijón, equipo que forma parte de Grupo Orlegi, el cual es dueño de Santos Laguna.

De manera reciente militaron en ese club los mexicanos Esteban Lozano y Jordan Carrillo, éste que hizo el gol del pase a la Final para Pumas.