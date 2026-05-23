Atlético de Madrid Diego Simeone resalta disposición de Obed Vargas con Atlético de Madrid El técnico de los colchoneros afirma que el mediocampista mexicano llegó al equipo dispuesto a escalar y crecer.

Video Diego Simeone resalta el trabajo de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

" No es simple la adaptación al Atlético para un jugador de aquí, así que menos para uno que viene de fuera".

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Sin embargo, el Cholo consideró que el mediocampista mexicano llegó dispuesto y con ganas no solo de crecer con los colchoneros, sino de evolucionar futbolísticamente.

"Pero v ino con ganas, dispuesto a crecer y evolucionar, queriendo escuchar, se le ve predispuesto siempre y tratando de seguir la línea del equipo".

EL MEJOR TÉCNICO DEL MUNDO SEGÚN SIMEONE

A pregunta expresa sobre los que consideraba los mejores técnicos del mundo, Diego Simeone dejó claro que existen muchos, aunque consideró que actualmente está en la persona de Pep Guardiola.

"Es difícil quedarse con tres, Ancelotti, Guardiola, Emery, Iraola, Flick..., no quiero olvidarme de ninguno. Guardiola probablemente es el mejor del mundo por su capacidad para reinventarse y ganar, que es lo que importa. Desearle lo mejor, no creo que esté mucho parado porque es hombre de futbol".

Finalmente sobre el partido que disputarán este domingo ante el Villarreal, mismo en el que el Atlético de Madrid podría arrebatarle el tercer puesto a su rival, el Cholo esperó llevarse los tres puntos y que sus pupilos lo piensen de igual manera.