Diego Simeone resalta disposición de Obed Vargas con Atlético de Madrid
El técnico de los colchoneros afirma que el mediocampista mexicano llegó al equipo dispuesto a escalar y crecer.
En conferencia de prensa previa al último duelo de la temporada ante el Villarreal, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, habló de el trabajo que le ha costado a Obed Vargas adaptarse al equipo.
" No es simple la adaptación al Atlético para un jugador de aquí, así que menos para uno que viene de fuera".
Sin embargo, el Cholo consideró que el mediocampista mexicano llegó dispuesto y con ganas no solo de crecer con los colchoneros, sino de evolucionar futbolísticamente.
"Pero v ino con ganas, dispuesto a crecer y evolucionar, queriendo escuchar, se le ve predispuesto siempre y tratando de seguir la línea del equipo".
EL MEJOR TÉCNICO DEL MUNDO SEGÚN SIMEONE
A pregunta expresa sobre los que consideraba los mejores técnicos del mundo, Diego Simeone dejó claro que existen muchos, aunque consideró que actualmente está en la persona de Pep Guardiola.
"Es difícil quedarse con tres, Ancelotti, Guardiola, Emery, Iraola, Flick..., no quiero olvidarme de ninguno. Guardiola probablemente es el mejor del mundo por su capacidad para reinventarse y ganar, que es lo que importa. Desearle lo mejor, no creo que esté mucho parado porque es hombre de futbol".
Finalmente sobre el partido que disputarán este domingo ante el Villarreal, mismo en el que el Atlético de Madrid podría arrebatarle el tercer puesto a su rival, el Cholo esperó llevarse los tres puntos y que sus pupilos lo piensen de igual manera.
"Está claro que es un partido importante para terminar mejor en Liga de lo que estuvimos a lo largo de la temporada. Esperemos tener la conciencia de conseguirlo y terminar lo más arriba posible, que es tercero. El rival intentará hacerlo de la mejor manera por la despedida de Marcelino y Parejo y veremos cómo se desarrolla en el campo".