Atlético de Madrid podría vivir encrucijada por Marcos Llorente

Marcos Llorente ha llamado la atención de distintos equipos top del futbol europeo como es el caso del Manchester United que incluso ya habría puesto una oferta en la mesa por el jugador del Atlético de Madrid que no tenia en sus planes dejar ir al futbolista de 26 años, no obstante, las afectaciones económicas que aquejan a los equipos derivadas de la pandemia por Coronavirus , llevarían a la drectiva rojiblanca a analizar la salida del mediocampista.

De acuerdo con información publicada por el diario AS, los 'Red Devils' han puesto sobre la mesa 94.2 millones de dólares para hacerse de los servicios del español de 26 años, una propuesta que no puede ser ignorada por los directivos que entienden que esa cantidad de dinero caería bien ante las pérdidas por la pandema aunado a la eliminación de la Champions League .

No es la primera vez que el equipo ingés va a la carga por Llorente, pues en el mercado invernal de 2020 también trataron de convencerlo pero el jugador no aceptó pues quería quedarse con los de Diego Simeone, quien prácticamente no le daba minutos, no obstante, el jugador quiso quedarse y hoy está convertido en uno de los mejores futbolistas de LaLiga.